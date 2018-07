Brüssel (dpa) - Die Europäische Union hat die Annahme von Verfassungsänderungen in der Türkei begrüßt, zugleich jedoch weitreichendere Reformen gefordert. Die Reformen seien «ein Schritt in die richtige Richtung», sagte EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle. Ihre tatsächliche Bedeutung für die Lebenswirklichkeit in der Türkei werde jedoch von der Umsetzung der Verfassungsänderungen abhängen. Die türkischen Wähler hatten mehrheitlich für eine lange umstrittene Reform der Verfassung gestimmt.

