Berlin (dpa) - Verbraucherministerin Ilse Aigner will die Länder zu einer einheitlichen Hygiene-Bewertung von Restaurants bewegen. Einen entsprechenden Antrag wollen Niedersachsen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen auf der Verbraucherminister-Konferenz am Donnerstag und Freitag stellen. Das berichtet der Berliner «Tagesspiegel». Aigner sagte der Zeitung, sie sei bereit, mit den Ländern zusammen für eine bundesweit einheitliche Regelung zu sorgen. So soll die Transparenz der Lebensmittelüberwachung erhöht werden.

