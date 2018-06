Berlin (dpa) - Die CDU wird auf ihrem Parteitag im November wahrscheinlich beschließen, die Wehrpflicht auszusetzen. Nach dpa- Informationen spricht sich das Präsidium dafür aus. Gleichzeitig wehrt sich die CDU-Spitze geschlossen gegen Vorwürfe, Konservative hätten in der Partei keine Heimat mehr. Mitglieder des Präsidiums erklärten am Rande der Klausur in der Parteizentrale, dass die Konservativen ebenso wie die Liberalen und Christlichsozialen die Partei ausmachten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.