Frankfurt/Main (dpa) - Die freundliche Entwicklung des Bankensektors hat dem deutschen Aktienmarkt Gewinne beschert. Die Branchentitel profitierten von den am Wochenende verabschiedeten strengeren Kapitalregeln für Banken «Basel III». Laut einem Aktienexperten fielen sie nicht so schlimm aus wie von einigen Marktteilnehmern befürchtet und sehen großzügige Übergangsfristen vor. Der Dax verabschiedete sich mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 6261,68 Punkten aus dem Handel. Der Euro stieg auf 1,2871 US-Dollar.

