Berlin (dpa) - Mammuth (Gérard Depardieu, «La Vie en Rose») steht kurz vor der Rente, nur fehlen ihm noch einige wichtige Papiere. Weil er daheim sowieso nichts mit sich anzufangen weiß, macht er sich auf seinem alten Motorrad, einer Münch-Mammut aus den 1970er Jahren, auf den Weg, um frühere Arbeitsstellen zu besuchen.

Die Reise wird zu einer Fahrt in die Vergangenheit, die Mammuth mit früheren Freunden, Kollegen und auch seiner ersten Liebe konfrontiert. Dabei wird ihm klar, dass niemand ihn je wirklich ernst nahm. Doch dann begegnet ihm seine junge Nichte, mit deren Hilfe er die Schönheit des Lebens aufs Neue erkennen kann. Die Regisseure Benoît Delépine («Louise Hires a Contract Killer») und Gustave de Kervern («Aaltra») haben eine Tragikomödie in Szene gesetzt, in der exzellente Schauspieler glänzen.

(Mammuth, Frankreich 2010, 91 Min., FSK ab 12, von Benoît Delépine, Gustave de Kervern, mit Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Yolande Moreau)

www.mammuth.x-verleih.de