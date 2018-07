Offenbach (dpa) - Heute ist es im Süden Deutschlands nach Auflösung einiger Frühnebelfelder anfangs noch teils heiter, im Tagesverlauf ziehen dichtere Wolken durch, aus denen aber nur hier und da ein paar Tropfen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilt.

In der Mitte und im Norden überwiegt starke Bewölkung mit Regenfällen, die gebietsweise länger andauern und vorübergehend kräftig ausfallen können. Die Tageshöchsttemperaturen liegen meist zwischen 14 Grad bei Dauerregen und 22 Grad am Oberrhein. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, nach Norden hin auch frisch, an der Küste und in höheren Lagen in Böen stürmisch aus Südwesten.

In der Nacht zu Mittwoch überquert ein weiteres Regenband die Nordhälfte Deutschlands südostwärts. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Später lockert die Wolkendecke von der Nordsee her auf. Im Süden ist es bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Die Luft kühlt sich auf Tiefstwerte zwischen 14 und 8 Grad ab. Im Norden bleibt es windig, an der See sowie in den Hochlagen der Mittelgebirge stürmisch.