Wiesbaden (dpa) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat eine Verwicklung in den Fußball-Wettskandal dementiert und entsprechende Spekulationen aufs Schärfste verurteilt.

«Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen laufen keine Ermittlungen gegen den SV Wehen Wiesbaden oder ehemalige SVWW-Spieler», erklärte Geschäftsführer Wolfgang Gräf in einer Pressemitteilung.

Am Montag war in Medienberichten darüber spekuliert worden, auch der Verein aus der hessischen Landeshauptstadt sei in den Fall verwickelt. Das ARD-Magazin «Fakt» hatte berichtet, 13 Spiele der 2. Fußball-Bundesliga und damit mehr als bisher angenommen stünden unter dem Verdacht der Manipulation. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Bochum hatte dies nicht bestätigt.

Auch die Verantwortlichen des SV Wehen Wiesbaden sehen sich durch die Veröffentlichungen zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt. «Unseren Verein mit Vermutungen und Spekulationen in der Öffentlichkeit zu diskreditieren, ist inakzeptabel und nicht nachvollziehbar», sagte Gräf. «Die Sensationslust, mit der Vereine und Personen - bewusst oder unbewusst - in ein schlechtes Licht gerückt werden und deren Image somit nachhaltig beschädigt wird, verurteilen wir auf das Schärfste.»

Der erste Prozess im größten europäischen Fußball-Wettskandal soll am 6. Oktober beginnen. Angeklagt sind zwei 35 und 55 Jahre alte Männer, die der Führungsebene der Wettbetrüger zugerechnet werden. Ihnen wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug in 16 beziehungsweise 22 Fällen vorgeworfen.