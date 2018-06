Madrid (dpa) - Nach wochenlangen Spekulationen ist es nun offiziell: Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz erwartet ihr erstes Kind.

Die 36 Jahre alte Oscar-Preisträgerin («Vicky Cristina Barcelona») sei seit viereinhalb Monaten schwanger, teilte ihre Agentur jetzt in Madrid mit. Zuvor waren in der britischen Presse Fotos erschienen, die Cruz mit einem dicken Bauch zeigten.

Erst Anfang Juli hatte die aus Madrid stammende Darstellerin ihren spanischen Kollegen Javier Bardem (41) heimlich auf den Bahamas geheiratet. Schon damals kamen Gerüchte über eine Schwangerschaft auf. Cruz habe das Rauchen aufgegeben und achte auf eine gesündere Ernährung, hieß es. Das Paar ließ solche Berichte jedoch immer wieder dementieren.

Cruz dreht gerade den vierten Teil der Piraten-Saga «Fluch der Karibik». Sie spielt darin eine frühere Geliebte des Seeräubers Jack Sparrow (Johnny Depp). Für einige Actionszenen habe sie vermutlich wegen ihrer Schwangerschaft ein Double genutzt, schrieb die Zeitung «El Mundo». Derzeit befinde sich die 36-Jährige in London, teilte ihre Agentur mit.

Cruz und der ebenfalls mit einem Oscar ausgezeichnete Bardem standen erstmals 1992 für den spanischen Film «Jamón, Jamón» gemeinsam vor der Kamera. 2007 wurden sie ein Paar. Die Spanierin gewann 2009 den Oscar als beste Nebendarstellerin in Woody Allens Film «Vicky Cristina Barcelona». Bardem hatte die begehrte Auszeichnung bereits 2008 für seine Darstellung in dem Streifen «No Country for Old Men» erhalten.