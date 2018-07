Schäuble will Sparkurs halten - Opposition sieht Versagen

Berlin (dpa) - Koalition und Opposition sind über den schwarz- gelben Sparkurs tief zerstritten. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will trotz des kräftigen Wirtschaftswachstums und deutlich weniger Neu-Schulden an seinen Sparzielen festhalten. SPD, Grüne und Linke warfen der Koalition zu Beginn der Haushaltswoche «grandioses Versagen» und ein «peinliches Schauspiel» vor. Wirklich gekürzt werde nur bei den Schwachen der Gesellschaft, vor den Interessen der Wirtschaft knickten CDU/CSU und FDP regelmäßig ein, so der Vorwurf.

Jugend laut Studie optimistischer

Berlin (dpa) - Deutschlands Jugendliche blicken optimistischer in die Zukunft. Bei der Einschätzung ihrer eigenen Perspektiven klafft die Schere zwischen den sozialen Milieus aber immer weiter auseinander. Das geht aus der neuen Shell-Jugendstudie hervor. Ob Politikinteresse, Bildungschancen oder soziales Engagement: Die 12- bis 25-Jährigen aus sozial benachteiligten Familien zeigen in allen Bereichen deutlich weniger Zuversicht. Insgesamt gaben aber fast drei Viertel der 2500 Befragten an, mit ihrem Leben zufrieden zu sein.

Nahost-Verhandlungen in Gefahr

Scharm el Scheich (dpa) - Die Nahost-Friedensverhandlungen drohen zu scheitern. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas beharrte beim zweiten Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf einem Baustopp für die jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Die israelische Seite erklärte aber, sie wolle ihr zehnmonatiges Moratorium für den Siedlungsbau nicht verlängern. Es endet Ende September. Ein Delegationsmitglied von Abbas bezeichnete den Siedlungsbau als «das Schlüsselthema» der Verhandlungen.

Rekordausgaben von 32 Milliarden Euro für Arznei