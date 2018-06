Monheim (dpa) - Tragödie in Nordrhein-Westfalen: Die Polizei hat am Abend in Monheim zwei Tote im Badezimmer eines Mehrfamilienhauses gefunden. In dem Haus seien gegen 21 Uhr Schüsse gehört worden, sagte ein Sprecher der Polizei Mettmann. Daraufhin sei ein großes Polizeiaufgebot zu dem Haus gefahren. Nähere Informationen zu den Leichen und dem Tathergang sind nicht bekannt.

