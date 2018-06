Frankfurt/Main (dpa) - Dank positiver Impulse aus den USA hat der deutsche Aktienmarkt im Plus geschlossen. Der DAX ging 0,2 Prozent höher bei 6275 Punkten aus dem Handel und knüpfte damit an seine Vortagsgewinne an. Der Kurs des Euro stieg deutlich - er lag zuletzt bei 1,2995 US-Dollar.

