Berlin (dpa) - Mit einem starken Mesut Özil ist Real Madrid erfolgreich in die Champions League gestartet. Der deutsche Fußball-Nationalspieler bereitete beim 2:0 (1:0) gegen Ajax Amsterdam in der spanischen Hauptstadt einen Treffer vor und erhielt vom Publikum immer wieder Szenenapplaus.

Noch schwungvoller als Real starteten Englands Titelaspiranten in die «Königsklasse»: Der FC Chelsea kam bei MSK Zilina in der Slowakei zu einem 4:1 (3:0), der FC Arsenal bezwang Sporting Braga sogar 6:0 (3:0). Bayern Münchens nächster Gruppengegner FC Basel verlor beim rumänischen Club CFR Cluj 1:2.

Dribbelkünstler Özil setzte im Santiago-Bernabéu-Stadion vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder Akzente im Spiel nach vorn und hatte auch selbst gute Tormöglichkeiten. In der 73. Minute scheiterte der Offensivspieler aus kurzer Distanz an Ajax-Keeper Maarten Stekelenburg, den Abpraller nutzte der 21-Jährige aber, um Gonzalo Higuaín zum 2:0 aufzulegen.

Beim ersten Tor für die «Königlichen» von Star-Trainer José Maurinho, der Nationspieler Sami Khedira erneut in der Startelf brachte, hatte Ajax-Verteidiger Vurnon Anita den Ball selbst über die Linie gedrückt (31. Minute). Im zweiten Spiel der «Hammergruppe» G kam AC Mailand dagegen erst spät in Fahrt. Dann traf Milan-Neuzugang Zlatan Ibrahimovic beim 2:0 (0:0) gegen AJ Auxerre jeweils nach Vorarbeit durch Ronaldinho (66./69.).

Bei Neuling Zilina sorgte Chelsea schnell für klare Verhältnisse. Michael Essien (9.) verwandelte einen Querpass von Nicolas Anelka, dann machte es der französische Nationalspieler selbst (24./28.). Daniel Sturridge (48.) erhöhte für die «Blues», ehe Tomas Oravec (55.) der Ehrentreffer für die Slowaken gelang. Zweiter der Gruppe F ist Spartak Moskau, das bei Olympique Marseille 1:0 (0:0) gewann.

Auch Arsenal ließ im Emirates Stadium gegen die chancenlosen Portugiesen aus Braga nichts anbrennen. Cesc Fabregas (9./53.), Andrey Arschawin (30.), Marouane Chamakh (34.) und Carlos Vela (69./84.) sorgten für den Erfolg der «Gunners» und den höchsten Sieg am ersten Champions-League-Spieltag. Im zweiten Spiel der Gruppe H bezwang Schachtjor Donezk Partizan Belgrad 1:0.

Cluj, erst seit zwei Tagen vom neuen Trainer Sorin Cartu betreut, ging durch einem Doppelschlag von Ionut Rada (9.) und Lacina Traore (12.) in Front, Valentin Stocker (45. +2) brachte Basel noch vor dem Halbzeitpfiff wieder heran. Zu mehr reichte es für das Team von Ex- Bayern-Profi Thorsten Fink aber nicht.