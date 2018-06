Offenbach (dpa) - Heute zieht ein Regenband über die Mitte und den Süden Deutschlands. Auf der Rückseite lockert die Wolkendecke auf, bei wechselnder Bewölkung entwickeln sich vor allem nach Norden hin einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Südlich der Donau bleibt es bei zunehmender Bewölkung meist trocken. Später ziehen von der Nordsee erneut dichte Regenwolken auf, die langsam ins angrenzende Binnenland vorankommen. Die Tageshöchsttemperatur liegt im Norden um 16 Grad sonst zwischen 17 und 20 Grad, in Oberbayern vereinzelt etwas darüber, so der DWD.

Der Wind weht im Süden meist schwach, nach Norden hin mäßig bis frisch, in Böen stark bis stürmisch aus Südwesten. An der See und auf den Inseln sowie in den Hochlagen einiger Mittelgebirge muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht zum Donnerstag kommt im Nordwesten von der Nordsee teils schauerartig verstärkter Regen auf. Auch südlich der Donau setzt Regen ein. Dazwischen ist es wolkig mit Auflockerungen und meist trocken. Die Luft kühlt auf Tiefstwerte zwischen 13 und 7 Grad ab. Im Norden bleibt es stark windig, an der Küste stürmisch, heißt es weiter.