Berlin (dpa) - Zwei Jahre nach Ausbruch der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ist Deutschland nach Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wieder auf Wachstumskurs.

In den vergangenen beiden Jahren sei ein großes Stück des Weges geschafft worden, sagte Merkel am Mittwoch in der Bundestags-Generaldebatte zum Haushalt 2011: «Wir haben Grund zur Zuversicht.»

«Wir haben gezeigt, was in uns steckt», sagte Merkel. Die Kanzlerin betonte zugleich, dass noch ein großes Stück Arbeit bevorstehe, bis ein nachhaltiger weltweiter Aufschwung gesichert sei. Zu den Herausforderungen gehörten der veränderte Altersaufbau der Gesellschaft, der weltweite Wettbewerb sowie Klimaschutz. Vor genau zwei Jahren hatte der Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers weltweite Turbulenzen und einen Konjunktureinbruch ausgelöst.

Das Allerwichtigste ist nach den Worten Merkel der robuste Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit sei wieder gesunken auf das Niveau vor der Krise. Vor fünf Jahren habe die Arbeitslosigkeit bei fast fünf Millionen gelegen, heute seien es drei Millionen. Vielleicht werde die Zahl von drei Millionen unterschritten. Merkel: «Das ist auch ein Erfolg der christlich-liberalen Koalition.»

In den vergangenen zehn Monaten habe die schwarz-gelbe Koalition wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Eine Kreditklemme sei verhindert und in die Verkehrsinfrastruktur investiert worden. Auch seien die Lohnzusatzkosten stabilisiert worden. Das habe dazu geführt, «dass wir heute die Wachstumslokomotive in Europa sind», sagte Merkel.