Berlin/Essen (dpa) - Tausende Hausärzte haben gegen Sparpläne von Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) protestiert - obwohl ihr von den Beitragszahlern finanziertes Honorar kräftig gestiegen ist. Bei Rösler stoßen die streikenden Ärzte auf taube Ohren.

«Es ist Krieg gegen die Hausärzte», sagte der rheinische Chef des Hausärzteverbands, Dirk Mecking, am Mittwoch bei einer Kundgebung in Essen. Hier und bei einer Veranstaltung in Sindelfingen waren nach Verbandsangaben knapp 5000 Ärzte dabei. Die Allgemeinmediziner wenden sich dagegen, dass die Koalition ihnen in der Regel kein höheres Honorarplus durch die Hausarztverträge als den anderen Ärzten mehr zugestehen will.

Zugleich wurde bekannt, dass das Honorar der rund 150 000 niedergelassenen Ärzte im vergangenen Jahr auf 30,8 Milliarden Euro stieg: ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zu 2007, dem Stand vor der jüngsten Honorarreform. 2008 hatten die Mediziner rund 1,8 Milliarden Euro weniger verdient. Auch das Honorar der Hausärzte war zuletzt gestiegen.

Die Einnahmensteigerung der Praxisärzte insgesamt geht aus einer Erhebung des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorlag und über die auch die «Süddeutsche Zeitung» berichtete. Den größten Zuwachs im Vergleich zu 2007 erzielten die Ärzte demnach in Hamburg (+ 24,1 Prozent) und Thüringen.

Tausende Allgemeinärzte gaben sich aber wütend. Viele Patienten standen vor verschlossener Tür. Jede vierte Hausarztpraxis sei geschlossen, sagte der Sprecher des Hausärzteverbandes, Stefan Lummer. Mehr als die Hälfte der rund 4000 hessischen Allgemeinmediziner schlossen laut Verbandsangaben ebenfalls ihre Praxen, dazu rund 800 in Hamburg. Notfälle würden weiter behandelt.

Der hessische Verbandschef Dieter Conrad warnte, in fünf Jahren werde Unterversorgung zur Regel. Mecking sagte: «Die Politiker werden erst wach, wenn der Hausarzt vor Ort weg ist.» Aktionen gab es auch in Hannover und in Dillingen im Saarland.

Die Krankenkassen mahnten, die Ärzte verspielten ihren noch guten Ruf. «Die Hausärzte verdienten im Jahr 2009 im Durchschnitt 8300 Euro brutto im Monat zuzüglich Privateinnahmen, das ist ein Einkommen, mit dem man sehr gut leben kann», sagte der Chef des Ersatzkassenverbands, Thomas Ballast. Der Vizechef des Kassen- Spitzenverbands, Johann-Magnus von Stackelberg, sagte: «Die Ausgaben für Arzthonorare steigen seit Jahren von Rekordniveau zu Rekordniveau, und auch für 2011 soll es nach dem Willen der Politik und der Ärzte schon wieder mehr geben.»