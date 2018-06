Inhalt Seite 1 — Deutscher Online-Werbemarkt im Aufwind Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (dpa) - Mit Werbung finanzierte Online-Angebote können mit höheren Einnahmen rechnen: Die Ausgaben für Werbung im Internet steigen in diesem Jahr um schätzungsweise 19 Prozent auf mehr als fünf Milliarden Euro.

Auf der am Mittwoch eröffneten Fachmesse dmexco in Köln erhöhte der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) seine bisherige Prognose um fünf Prozentpunkte. Auch 2011 soll sich der Trend fortsetzen.

Auf der dmexco zeigen bis Donnerstag 355 Aussteller aus elf Ländern ihre Angebote zu neuen Formen der Online-Werbung. Das besondere Interesse gilt dabei der Werbung auf dem Handy und dem Trend zu Diensten, die als «location based» bezeichnet werden, also einen direkten Bezug zum Aufenthaltsort eines Internet-Nutzers herstellen. Auch Soziale Netzwerke wie Facebook und StudiVZ geraten verstärkt ins Blickfeld der Marketing-Strategen. Als weiterer Wachstumsbereich gilt Werbung in Online-Videos.

Allerdings sind es bislang noch die klassischen Online- Werbeformen, die das Wachstum der Branche vorantreiben. Allein bei der sogenannten Display-Werbung, etwa mit Werbebannern auf Webseiten, verzeichnet der Online-Vermarkterkreis im BVDW eine Steigerung binnen Jahresfrist um 23 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro - dies ist das Bruttovolumen, also ohne Rabatte und andere Abschläge. Die Brutto- Netto-Schere sei aber nicht weiter aufgegangen, die Preise hätten sich stabilisiert, sagte OVK-Vorsitzender Paul Mudter am Mittwoch in Köln.

Bei der Werbung in Suchmaschinen wie Google und Yahoo wird ein Wachstum von 15 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro erwartet. Vom gesamten Werbeaufkommen in Deutschland entfallen nach Angaben des OVK bereits 18,8 Prozent auf das Internet, was den dritten Platz hinter Fernsehen (38,8 Prozent) und Zeitung (19,5 Prozent) bedeutet. «Wir sind fast auf Augenhöhe mit dem Zeitungsbereich», sagte Mudter. Zu den Aussichten für das nächste Jahr sagte BVDW-Präsident Arndt Groth: «Wir können auch frohen Mutes auf 2011 gucken.»

Google-Manager Benjamin Faes, zuständig für das Europa-Geschäft mit Display-Werbung, plädierte in seiner Eröffnungsansprache zum Konferenzprogramm der Messe für mehr Kreativität in der Online- Werbung. Es sei nicht mehr so wichtig, dass tatsächlich auf einen Werbebanner geklickt werde. Den größten Einfluss habe Werbung, die eine interessante Geschichte erzähle und von den Nutzern in ihrem Umkreis weiterverbreitet werde. «Das ist dann keine Werbung mehr, sondern Content, den die Leute mit ihren Freunden teilen wollen.»

Google habe Messmethoden entwickelt, mit denen sich der Erfolg einer Werbekampagne auch jenseits von Klickraten erfassen lasse, sagte Faes. «Dies ist eine aufregende Zeit, um Online-Werbung neu zu durchdenken.»