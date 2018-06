Inhalt Seite 1 — Derby-Fieber im Fußball: Gleich drei Risikospiele Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Derby-Fieber im deutschen Fußball - und auch bei den Sicherheitskräften steigt der Puls. Gleich drei «Risikospiele» hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) für das Wochenende benannt.

Dazu gehören die Bundesliga-Begegnungen Schalke 04 - Borussia Dortmund und FC St. Pauli - Hamburger SV sowie der Berliner Zweitliga-Schlager 1. FC Union - Hertha BSC. Das niedersächsische Duell VfL Wolfsburg - Hannover 96 zählt nicht dazu, steht aber unter besonderer Beobachtung.

«Die Emotionen kochen natürlich hoch, das ist in Ordnung. Aber die Vereine haben eine klare Message transportiert, unter anderem in Fanbriefen: keine Provokationen, keine Randale - nicht aus Rivalität Feindschaft machen», sagte der DFB-Sicherheitsbeauftragte Helmut Spahn der Nachrichtenagentur dpa.

Doch vor dem Ruhrpott-Knaller Schalke - Dortmund haben sich die Gemüter erhitzt: 1600 BVB-Fans gaben ihre Tickets wegen der Topzuschläge zurück. «Ich finde es gut, dass unsere Leute nicht hingehen, um Klaas-Jan Huntelaar zu finanzieren», kommentierte BVB-Trainer Jürgen Klopp die Aktion. Schalkes Coach Felix Magath konterte, die Verantwortlichen sollten nicht noch die Stimmung anheizen, und Borussia-Boss Hans-Joachim Watzke warnte in der «Sport Bild»: «Es muss eine Grenze geben. Wenn der erste Fan totgeprügelt wird, dann stehen wir alle in der Verantwortung.»

Für die Polizei in Gelsenkirchen ist die Partie «kein normales Bundesligaspiel». «Wir sind prinzipiell mit einer höheren Zahl von Beamten im Einsatz», sagte Hauptkommissar Guido Hesse, nannte aber keine Zahl. Statt 500 Ordnern werden diesmal 725 eingesetzt, erklärte Schalkes Sicherheitsbeauftragter Volker Fürderer. Die vergangenen Jahre seien ohnehin «etwas unruhiger gewesen», so Hesse. Im Februar 2009 gab es nach Attacken von BVB-Hooligans 121 Stadionverbote, im Rückspiel in Dortmund nahm die Polizei 43 Anhänger fest.

Während auch in den Medien der Trommelwirbel vor den Begegnungen mit Lokalkolorit begonnen hat, hofft der DFB auf die besonnenen Köpfe in den verfeindeten Lagern. «Die Derbys sind standardgemäß und professionell mit allen Beteiligten vorbereitet. Bei den Spielen ist eine Sicherheitsaufsicht des DFB vor Ort», erklärte Spahn.

Ärger gibt es aber auch in Berlin vor dem ersten Derby seit 60 Jahren zwischen Zweitliga-Aufsteiger Union und Bundesliga-Absteiger Hertha. Nach Union-Ansicht wird Hertha durch den Berliner Senat bevorteilt, weil er für diese Saison die Miete für das Olympiastadion gestundet hat. Hertha-Manager Michael Preetz wehrte sich am Mittwoch gegen die Vorwürfe: «Ich halte das für eine Sauerei. Das ist das, was das Derby anheizt.»