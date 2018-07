Berlin (dpa) - Forscher der Umweltorganisation WWF haben im Kongo Schimpansen entdeckt, die ihr Leben während der Regenzeit komplett in die Baumwipfel verlagern.

Eines ihrer Teams zählte in dem zentralafrikanischen Staat mehrere hundert Schimpansen, die auf diese Weise die Regenmonate zwischen September und Mai verbringen. Dann sind die Sumpfwälder in der Region Lac Tumba überflutet. «Wir hatten keine Ahnung, dass in dieser Gegend überhaupt Schimpansen vorkommen», sagte WWF-Projektleiter Inogwabini Bila-Isia. «Dass die Tiere es so lange in den Bäumen aushalten, hat uns die Sprache verschlagen.»

Die Region im Westen des Kongo-Beckens ist nach WWF-Angaben vermutlich das größte Sumpfwaldgebiet der Erde. Es galt bislang als unerforscht. Die WWF-Expedition soll noch Monate unterwegs sein.

Wie die Umweltorganisation weiter mitteilte, prüft sie im Kongo im Auftrag der Regierung, welche Regionen sich als Schutzgebiete eignen. Sieben Prozent des Landes stehen unter Schutz, 15 Prozent sollen es werden - insgesamt 15 Millionen Hektar in den biologisch vielfältigsten Gebieten. Im Sumpfwald stehen bereits mehr als 7000 Quadratkilometer unter Schutz. Das entspricht der dreifachen Größe des Saarlandes.

Die Sumpfwälder sind ein wertvoller Wasserspeicher für das Kongo- Becken: Wie ein Schwamm saugen sie in der Regenzeit die Wassermengen auf und puffern Überschwemmungen ab, um anschließend das Wasser langsam wieder abzugeben. «Ohne diese Wasserspeicherfunktion der Kongo-Wälder hätte die Region mit Trockenheit und Wüstenbildung zu kämpfen», erläuterte WWF-Experte Johannes Kirchgatter.