Monheim (dpa) - Tragödie im nordrhein-westfälischen Monheim: Die Polizei hat am Abend zwei Tote im Badezimmer eines Mehrfamilienhauses gefunden. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, sagte ein Sprecher der Polizei in Mettmann. Die Spuren wiesen nach ersten Erkenntnissen auf einen sogenannten erweiterten Selbstmord hin. Die Polizei war gegen 21 Uhr alarmiert worden. Offenbar waren Schüsse in dem Haus gehört worden.

