Jerusalem (dpa) - Die Nahost-Friedensverhandlungen sind mit einem Treffen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu fortgesetzt worden. An dem Gespräch in Jerusalem nahm auch US-Außenministerin Hillary Clinton teil. Sie will in dem Streit zwischen den Palästinensern und Israel über den Siedlungsbau im Westjordanland vermitteln. Abbas fordert von Netanjahu eine Verlängerung des bald auslaufenden Baustopps in israelischen Siedlungen im Westjordanland. Netanjahu lehnt das ab.

