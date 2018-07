Westerland (dpa) - Erst ging es um Zungenküsse, später um Oral- und Analsex: Die Affäre um Missbrauch unter Kindern auf Sylt weitet sich aus. Nachdem gewalttätige Vorfälle in einer Fachklinik für übergewichtige Kinder aus dem Juli und August bekanntwurden, ermittelt die Staatsanwaltschaft nach Medienberichten in einem weiteren Fall. Er soll sich Mai ereignet haben. Laut «Bild»-Zeitung geht es um zwei 13-jährige Patienten. Einer von ihnen soll den anderen in der Klinik in Westerland so schlimm verprügelt haben, dass der Junge aus Osnabrück tagelang stationär behandelt werden musste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.