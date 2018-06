New York (dpa) - Trotz enttäuschender Konjunkturdaten haben die US-Börsen leicht im Plus geschlossen. Der Dow Jones schloss am Ende mit plus 0,44 Prozent bei 10 572 Punkten. Der Euro hielt sich am Abend über der Marke von 1,30 US-Dollar. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,3011 Dollar.

