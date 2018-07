Paris (dpa) - Das französische Burka-Verbot ist beschlossene Sache. Der Senat hat am Abend ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Es soll ab dem kommenden Frühjahr auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen gelten - ebenso in Bussen, Bahnen, Bibliotheken und Behörden. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro rechnen. In Europa gilt Frankreich mit dem Burka-Verbot als Vorreiter. Aber auch in Belgien oder Spanien gibt es entsprechende Gesetzgebungsverfahren oder Initiativen.

