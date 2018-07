Freiwalde (dpa) - Schwerer Unfall auf der Autobahn 13 in Brandenburg: An der Anschlussstelle Freiwalde ist am Morgen ein Reisebus mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden elf Menschen verletzt - darunter auch Kinder. Nähere Details sind bislang nicht bekannt.

