Paderborn (dpa) - Weil er seine Oma besuchen wollte, ist ein fünf Jahre alter Junge allein im Zug rund 20 Kilometer vom westfälischen Geseke nach Paderborn gefahren. Das Kind war gestern unbemerkt vom Elternhaus in Geseke zum nahe gelegenen Bahnhof marschiert und in einen Zug Richtung Paderborn gestiegen. Dort angekommen, fiel der Knirps Mitarbeitern der Bahnhofsmission auf, die ihn zur Polizei brachten. Zu den Beamten sagte der Junge, er habe in Paderborn seine Oma besuchen wollen. Die Polizei brachte das Kind zurück nach Hause.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.