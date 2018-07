Hamburg/Mainz (dpa) - Deutschland hat zwei ehemalige Häftlinge aus dem Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba aufgenommen. Ein Syrer und ein staatenloser Palästinenser trafen in Rheinland-Pfalz und Hamburg ein. Bundesinnenminister de Maizière hatte im Juli erklärt, von den beiden Männern gehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Gefahr aus. Die Bundesregierung will aber keine weiteren Insassen mehr aufnehmen.

