Brüssel (dpa) - Sarkozys Rundumschlag auf dem EU-Gipfel: Mit ungewöhnlichen Behauptungen über Deutschlands Roma-Politik hat der französische Präsident Nicolas Sarkozy auf dem Brüsseler Treffen der Staats- und Regierungschefs für Aufsehen gesorgt.

Der wegen der Massenausweisung von Roma stark unter Druck stehende Präsident erklärte, Deutschland wolle auch bald Roma-Lager auflösen. Dies habe ihm Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt. Merkel selbst wies dies nach ihrer Rückkehr nach Deutschland prompt zurück.

Zuvor hatte der Streit um die Roma-Politik Frankreichs auf dem Gipfel zu einem offenen Schlagabtausch geführt. Vor allem Sarkozy und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso rasselten aneinander. Die eigentlichen Themen des Gipfels, der Stabilitätspakt und die Beziehungen der EU zu China und Indien, gingen in dem Streit praktisch unter.

Nach einem Gespräch mit der Kanzlerin sagte Sarkozy auf einer Pressekonferenz in Brüssel: «Frau Merkel hat mir gesagt, dass sie beabsichtigt, in den kommenden Wochen Lager räumen zu lassen.» EU-Diplomaten sagten hingegen, solche Ankündigungen seien «auch nicht im Entferntesten gefallen». Sarkozy habe dies «komplett erfunden». Zum ironischen Hinweis einer Journalistin, Deutschland regele solche Fragen wohl lautloser als Frankreich, sagte Sarkozy: «Wir werden dann ja sehen, welche Ruhe in der deutschen Politik herrscht.»

Die Kanzlerin wies die Behauptungen noch am Abend entschieden zurück. Merkel habe weder im Europäischen Rat noch bei Gesprächen mit dem französischen Staatspräsidenten am Randes des Rates über vermeintliche Roma-Lager in Deutschland, geschweige denn deren Räumung, gesprochen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin nach der Rückkehr vom EU-Gipfel in Brüssel.

Unklar blieb, wie Sarkozy auf die vermeintlichen Räumungen von Roma-Lagern in Deutschland kam. Die französische Zeitung «Libération» hatte am Donnerstag über ein Abkommen zwischen Deutschland und dem Kosovo berichtet. Demnach wolle Deutschland 12 000 Roma - «darunter 5000 Kinder» zurückschicken, die zum Teil seit zehn Jahren in Deutschland lebten.

Über den vorhergehenden Streit auf dem Gipfel um die Roma-Politik hatte unter anderem der bulgarische Premier Bojko Borissow berichtet: «Es gab Streitereien zwischen vielen der führenden Politiker». «Es gab einen Streit, um nicht zu sagen einen Skandal zwischen dem EU- Kommissionspräsidenten und dem französischen Präsidenten», berichtete der bulgarische Premier weiter. Der britische Premier David Cameron bezeichnete das Ganze als «lebhafte Debatte». Diplomaten in Brüssel sprachen von einem Eklat, der bei einem Spitzentreffen dieser Art ungewöhnlich sei.