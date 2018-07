Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. ist zu einem viertägigen Staatsbesuch nach Großbritannien aufgebrochen. Es handelt sich um die wichtigste und heikelste Reise des Jahres.

So fällt der erste offizielle Staatsbesuch eines Papstes im Vereinigten Königreich in eine schwierige Zeit: Seit Monaten belastet der Skandal um sexuellen Missbrauch hinter Kirchenmauern die katholische Kirche schwer.

Benedikt verließ Rom am frühen Morgen vom Flughafen Ciampino aus. Um 11.30 Uhr (MESZ) soll er im schottischen Edinburgh landen, um dann von Queen Elizabeth II. in ihrem schottischen Palast Holyrood empfangen zu werden. Den 83-jährigen erwartet ein dichtes Programm.

Jeweils zwei Etappen in Schottland und in England mit insgesamt 13 Ansprachen stehen bis zum Sonntag an. Bei den vier großen öffentlichen Auftritten werden insgesamt mehr als 250 000 Gläubige erwartet. Als Höhepunkt der Reise gilt die Seligsprechung John Henry Newmans, eines Wanderers zwischen der anglikanischen und der katholischen Kirche.

Nur etwa jeder zehnte Brite ist Katholik. Der größte Teil der Christen im Königreich gehört der «Church of England» an, die im 16. Jahrhundert durch die Abspaltung König Heinrichs VIII. vom Vatikan entstanden war. Als erster Papst nach der Kirchenspaltung hatte Johannes Paul II. Großbritannien 1982 eine Pastoralvisite abgestattet.

Offizielle Seite zum Papst-Besuch

