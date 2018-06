Dortmund (dpa) - Das in Dortmund für 2014 geplante DFB-Fußball-Museum nimmt Gestalt an: Am 16. September präsentierte die Trägerstiftung das Ausstellungskonzept.

Fußball-Fans dürfen sich demnach auf eine «Schatzkammer» freuen, in der neben den gewonnenen WM- und EM-Pokalen auch der originale WM-Endspielball von 1954 mitsamt allen Unterschriften der Spieler gezeigt wird. Aus dem DFB-Bilderarchiv gibt es Skurrilitäten wie beispielsweise alle Eigentore von Franz Beckenbauer zu sehen. In einem fußballförmigen Rundum-Kino wird die Geschichte des deutschen Fußballs präsentiert.

Die Stiftung rechnet mit 300 000 Besuchern jährlich. Das Museum soll Mitte 2014 eröffnet werden. Für das Gesamtprojekt stehen bislang knapp 30 Millionen Euro zur Verfügung. Sponsoren werden noch gesucht. Noch in diesem Herbst startet ein Architekturwettbewerb. Die Entscheidung soll im April oder Mai fallen. Geht alles glatt, könnte Anfang 2012 der Bau beginnen.

Für DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach ist es ein «Jahrhundertwerk». «Das Fußball-Museum soll eine zentrale Begegnungsstätte für den deutschen Fußball werden.» Die Besucher sollen informiert, vor allem aber begeistert werden: «Wir möchten (...) die Herzen der Menschen erreichen, für die der Fußball ein Teil ihres Lebens ist», sagte Manuel Neukirchner, Chef der gemeinnützigen Trägerstiftung für das Museum.

Die Dramaturgie des Museums selbst ist dann auch an ein Fußballspiel angelehnt: «Vor dem Spiel» heißt der erste Bereich, in dem die Besucher emotional eingestimmt werden sollen. In der «1. Halbzeit» geht es dann um die Nationalmannschaft und ihre Geschichte.

Die «Halbzeitpause» widmet sich großen Trainern und ihrer Taktik. In der «2. Halbzeit» geht es dann um den Vereinsfußball. «Nach dem Spiel» können die Besucher noch eine «Hall of Fame» durchschreiten, in der große Spielerpersönlichkeiten geehrt werden. In einer Multifunktionsarena schließlich können die Besucher selbst aktiv werden etwa beim Torwandschießen.