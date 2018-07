Monaco (dpa) - Monacos Fürst Albert II. hat am Donnerstag den Ort für die Traumhochzeit mit seiner südafrikanischen Verlobten Charlene Wittstock bekanntgegeben. Die kirchliche Trauung am 2. Juli 2011 werde nicht in der Kathedrale, sondern auf dem großen Platz vor dem Palast stattfinden.

«Dieser Feier sollte eine größtmögliche Anzahl von Personen beiwohnen können», sagte der 52-Jährige. Die Zahl der geladenen Gäste allein werde schon bei knapp tausend liegen.

Albert II. hatte die in Simbabwe geborene Leistungsschwimmerin im Jahr 2000 bei einem Sportwettbewerb kennengelernt, bei dem die heute 32-Jährige mit deutschen Wurzeln für ihre Heimat Südafrika antrat. Am 23. Juni hatte das Paar seine Verlobung offiziell bekanntgeben lassen.