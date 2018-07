Warschau/Berlin (dpa) - Der polnische Deutschland-Beauftragte Wladyslaw Bartoszewski (88) hat auf die Angriffe von Vertriebenen-Präsidentin Erika Steinbach mit Humor reagiert.

Er wisse die Meinung von 41 Millionen deutschen Frauen, darunter (Ex-Bundestagspräsidentin) Rita Süssmuth, sehr zu schätzen - die Ansichten Steinbachs seien ihm aber egal, sagte Bartoszewski in Warschau. Der ehemalige Auschwitz-Häftling ist in der Regierung von Donald Tusk für Kontakte zu Deutschland und Israel zuständig.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete hatte am Donnerstag im ARD-«Morgenmagazin» gesagt: «Bartoszewski hat einen schlechten Charakter. Das sage ich ohne Wenn und Aber.» Sie begründete die Aussage mit «persönlichen Erfahrungen, die dahinterstecken». Sie habe sich mit Äußerungen zu diesem Mann «sehr lange auch wirklich zurückgehalten».

Steinbach gilt in ihrer Funktion als Vertriebenen-Präsidentin und wegen ihres Einsatzes für ein Zentrum gegen Vertreibungen seit langem als Reizfigur in Polen. Sie war zuletzt mit Äußerungen über die polnische Mobilmachung vor dem Zweiten Weltkrieg in der CDU unter Druck geraten. Steinbach hatte daraufhin angekündigt, bei der Vorstandswahl im November nicht mehr zu kandidieren. In den vergangenen Jahren hatte Bartoszewski Steinbachs Aktivitäten beim Zentrum gegen Vertreibungen scharf kritisiert.