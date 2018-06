München (dpa) - Der Jesuitenorden will Opfer sexueller Übergriffe durch Patres der Gemeinschaft finanziell entschädigen. Die Summe werde im vierstelligen Bereich liegen. Das sagte der oberste Vertreter der Jesuiten in Deutschland, Provinzial Stefan Kiechle, der «Süddeutschen Zeitung». Man diskutiere, pauschal und einmalig 5000 Euro anzubieten, dies sei aber noch nicht entschieden. Der Jesuitenodern ist damit die erste Gemeinschaft der katholischen Kirche, die in diesem Zusammenhang eine Entschädigung anbietet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.