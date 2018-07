Istanbul (dpa) - In der Türkei sind bei einer Explosion acht Menschen getötet worden. Bislang war von zwölf Toten die Rede. Der Kleinbus, in dem sie saßen, war in der Provinz Hakkari auf eine Mine gefahren. Drei Menschen haben verletzt überlebt. Dies bestätigte der Gouverneur von Hakkari. Die Hintergründe sind noch unklar. Hakkari gehört zu den Provinzen, in denen sich die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK immer wieder Kämpfe mit der türkischen Armee liefert.

