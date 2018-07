Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist wie schon gestern mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Dax verlor 0,2 Prozent auf 6249 Punkte. Für den MDax ging es um 0,4 Prozent auf 8692 Punkte nach unten und der TecDax sank um 0,3 Prozent auf 772 Punkte. Der EuroStoxx 50 verlor 0,3 Prozent auf 2784 Punkte. Auch die nationalen Leitindizes in Paris und London gaben moderat nach. An der New Yorker Börse zeigte sich der Dow Jones zum europäischen Handelsschluss knapp im Minus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.