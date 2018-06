Berlin (dpa) - Die Band Juli, die mit dem Song «Perfekte Welle» bekannt wurde, hat ein neues Album mit dem Titel «In Love» aufgenommen. Streit und Liebe spielten dabei eine große Rolle, wie Sängerin Eva Briegel in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa erzählt.

Warum heißt das Album «In Love»?

Eva Briegel: «Ich fand es spannend, als deutsche Band mit deutschen Texten einen englischen Titel zu wählen, der trotzdem von jedem verstanden wird. Die Liebe hat während der Albumproduktion für mich eine sehr große Rolle gespielt. Ich bin umgezogen, habe neue Leute kennengelernt, Freunde gefunden, eine kleine Tochter bekommen. Auch die Liebe zur Musik hat eine große Rolle gespielt und die Liebe zu dieser Band.»

Wie war die Arbeit am Album?

Eva Briegel: «Es war eine schwierige Albumproduktion. Wir haben uns viel gestritten, uns viel auseinandergesetzt. Und ich habe gemerkt, dass das, was mich mit dieser Band verbindet, tatsächlich größer ist als das, was mich trennt. Und dass die Liebe dafür reicht, so ein Album zu machen.»

Wie sind die Songs entstanden?

Eva Briegel: «Jeder hat zu Hause bei sich, im Homestudio, am Computer, Skizzen entworfen. Die haben wir dann auf den Server geladen oder per Mail ausgetauscht. Jeder hat daran weitergearbeitet. Irgendwann haben wir uns im Studio getroffen und die Sachen ausgearbeitet.»