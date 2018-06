Lwiw (dpa) - Dem Helden des Abends war nicht nach Reden zumute. Mit Schwindelgefühlen, einem geschwollenen Auge und tief ins Gesicht gezogener Kapuze ignorierte der Dortmunder Mario Götze wortlos die Kameras und Mikrofone.

Die Kommentare zum furiosen 4:3 (2:1) von Borussia Dortmund bei Karparti Lwiw in der Europa League überließ der angeknockte zweifache Torschütze (27./90.+2) erfahreneren Kollegen. Neven Subotic schaute dem Matchwinner kopfschüttelnd hinterher: «Wie alt ist Mario?» fragte der BVB-Manndecker, «erst 18 - Wahnsinn. Er hat uns heute den Hintern gerettet.»

Der neue Stern am deutschen Fußball-Himmel avancierte in einem der verrücktesten Europacupspiele der vergangenen Jahre zum Hauptdarsteller. Als das angesichts der frühen 2:0-Führung gewonnen geglaubte Spiel nach drei haarsträubenden Fehlern der Dortmunder Abwehr beim 2:3 verloren schien, schlug Götze im brodelnden Stadion von Lwiw eiskalt zurück. Auf Zuspiel seines kurz zuvor ebenfalls erfolgreichen kongenialen Offensivpartners Lucas Barrios (87.) bescherte er der Borussia mit seinem Treffer in der Nachspielzeit ein unvergessliches Happy End. «Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht», kommentierte Trainer Jürgen Klopp ungewohnt zurückhaltend.

Mit überschwänglichen Lobeshymnen für Götze hält sich der BVB- Coach seit jeher wohlweislich zurück. Damit will er sein Juwel vor Selbstzufriedenheit und allzu großem Medieninteresse schützen. Für den in den vergangenen beiden Jahren als besten deutschen Nachwuchsspieler ausgezeichneten Götze sind Interviews noch immer tabu.

Andere Fußball-Lehrer sind in ihrer Bewertung weniger zurückhaltend. So äußerte sich Bundestrainer Joachim Löw vor wenigen Tagen sehr wohlwollend über Götze. «Er ist eines der größten deutschen Talente. Mittelfristig erwarte ich, dass er den Durchbruch schafft.» DFB-Sportdirektor Matthias Sammer setzte sogar noch einen drauf und bezeichnete den Dortmunder Jungstar als «eines der größten Talente, das wir je hatten».

Die Zweifel an diesen optimistischen Prognosen sind spätestens seit der Partie in Lwiw kleiner geworden. Mit verblüffender Nervenstärke schlug der nur 1,71 Meter große Jungstar gleich zweimal zu und versetzte seine Mitstreiter rechtzeitig vor dem Revier- Klassiker am Sonntag beim FC Schalke 04 in Hochstimmung. Ob Götze dabei sei wird, ist jedoch noch offen. Zwar ging es ihm am Morgen nach der Partie bereits deutlich besser, doch angesichts der leichten Gehirnerschütterung wollen die Vereinsmediziner erst nach weiteren Untersuchungen grünes Licht geben.

Ganz ungetrübt war die Freude über das Spektakel im künftigen EM-Ort nicht. Den ansonsten als verlässlich bekannten Manndeckern Mats Hummels und Neven Subotic machten ihre fast spielentscheidenden Patzer sichtlich zu schaffen. «Schlafen werde ich heute Nacht ganz sicher nicht können», bekannte Subotic. Noch größeren Grund zur Klage hatte Sebastian Kehl. Der BVB-Kapitän zog sich beim Aufwärmen eine Verletzung im Hüftbeuger zu und musste kurzfristig durch Sven Bender ersetzt werden. «Schade, dabei war ich gerade wieder so gut dabei. Aber ich hatte in der Nacht Schmerzen und befürchte eine längere Pause», prognostizierte Kehl.