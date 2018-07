Washington (dpa) - In den USA leben immer mehr Menschen in Armut. Im vergangenen Jahr waren es 43,6 Millionen oder 14,3 Prozent. Das berichtete die Zensusbehörde am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Das heißt: Jeder Siebte US-Bürger ist arm.

Die Zahl ist die höchste seit 51 Jahren, als die Armutsstatistiken eingeführt wurden. Der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung ist der höchste seit 1994. 2008 hatte es in den USA 39,8 Millionen Arme gegeben; die Quote lag bei 13,2 Prozent.

Der Anstieg wird zu einem großen Teil darauf zurückgeführt, dass viele Amerikaner in der Rezession ihre Arbeit verloren haben. Die Armutsgrenze lag nach offizieller Definition 2009 bei einem Jahreseinkommen von knapp 22 000 Dollar für eine vierköpfige Familie. Das sind etwa 16 800 Euro.

Auch der Anteil der Menschen ohne Krankenversicherung stieg von 15,4 Prozent im Jahre 2008 auf 16,7 Prozent 2009. Insgesamt 50,7 Millionen Menschen waren für den Krankheitsfall nicht abgesichert. Zurückgeführt wird auch dies auf die Arbeitslosigkeit: Viele US- Bürger sind über ihren Arbeitgeber krankenversichert und verlieren mit der Arbeit auch den Versicherungsschutz.

Obama hat Ende 2009 eine umfassende Gesundheitsreform durchgesetzt, die fast allen Amerikanern den Zugang zu einer Krankenversicherung öffnen soll. Aber die Hauptmaßnahmen der Reform greifen erst in einigen Jahren. Obama sagte am Donnerstag, schon vor der Rezession sei die Armut in den USA «inakzeptabel hoch» gewesen.

Die neuen Zahlen zeigten, dass die Arbeit «gerade erst angefangen» habe. Er sei überzeugt davon, «dass wir aus diesem Sturm mit einer stärkeren Wirtschaft hervorgehen».