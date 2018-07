Bremen (dpa) - Im Zuge des Verdachts auf unrechtmäßigen Verkauf von Karten bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland ist die Bremer Agentur CTS Eventim in den Fokus der Ermittler geraten.

Ein Sprecher der Ticketagentur bestätigte der Nachrichtenagentur dpa die Durchsuchungen von Geschäftsräumen in Bremen durch die Münchner Staatsanwaltschaft. Die Ermittler seien «völlig überraschend» und «ohne jede Vorwarnung» gekommen.

Eventim sei ebenso Geschädigter wie der DFB. «Wir werden alles tun, um die Vorgänge zu klären», sagte ein Unternehmenssprecher. Die Staatsanwaltschaft München I hatte in dieser Woche Ermittlungen aufgenommen und unter anderem auch Unterlagen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt gesichtet. Hintergrund ist der Verdacht, dass bei der WM 2006 Tickets durch Dritte auf unrechtmäßige Weise verkauft worden sind.

Nach Angaben der «Süddeutschen Zeitung» handelt es sich um 70 000 Karten, die auf dem Schwarzmarkt verkauft worden seien. In dem Bericht wird eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft zitiert, wonach sich der Verdacht konkret gegen jeweils einen Mitarbeiter des DFB und der Ticketagentur richte. Der DFB hatte in dieser Woche jedoch darauf hingewiesen, dass nicht gegen den Verband ermittelt werde. Auch CTS Eventim sieht sich lediglich als Opfer in der Affäre. Ein Sprecher ging von einer schnellen Aufklärung aus.

Die Agentur CTS Eventim ist auch bei der Frauen-WM im kommenden Jahr wieder Partner des DFB. Für dieses Turnier hat der Vorverkauf gerade begonnen.