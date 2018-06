Berlin (dpa) - Erstmals seit 16 Jahren sind in Deutschland wieder mehr Autos gestohlen worden. 2009 wurden insgesamt 18 215 kaskoversicherte Pkw entwendet, das sind 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Die meisten Diebstähle wurden in Berlin registriert. In Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland wurden am wenigsten Pkw gestohlen. Das geht aus der jährlichen Untersuchung zum Autodiebstahl hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag in Berlin vorlegte.

«Der Anstieg ist ärgerlich, nach 16 Jahren deutlichen Rückgangs bei den Autodiebstählen und Fortschritten in der Kfz- Diebstahlbekämpfung aber nicht dramatisch», sagte Jörg von Fürstenwerth, Vorsitzender der GDV-Hauptgeschäftsführung. In den vergangenen Jahren war die Zahl der gemeldeten Diebstähle in der Kaskoversicherung noch um 2,2 Prozent (2008), 13 (2007) oder mehr als 20 Prozent (2006) zurückgegangen.

Berliner Autobesitzer müssen besonders aufpassen: Hier verschwinden, gemessen am Fahrzeugbestand, die meisten Wagen. In der Hauptstadt wurden 2009 pro 1000 zugelassenen Fahrzeugen 3,5 entwendet. Insgesamt wurden in Berlin 3020 Pkw gestohlen, 35,9 Prozent mehr als 2008. In Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland wurden durchschnittlich nur 0,2 von 1000 Pkw gestohlen.

In Thüringen ist das Diebstahlrisiko zwar vergleichsweise gering, dafür verzeichnet das Land aber die höchste Zunahme der Diebstähle. Insgesamt wurden dort 387 Fahrzeuge gestohlen. Nur in Nordrhein- Westfalen, im Saarland und in Bremen ist der Pkw-Diebstahl zurückgegangen.

Insgesamt lag 2009 die Entschädigungssumme für gestohlene Pkw bei 219 Millionen Euro, eine Zunahme von 24,6 Prozent. Die durchschnittliche Entschädigung betrug 12 020 Euro (plus 10,4 Prozent). Bei den Zweirädern sind die Diebstahlzahlen insgesamt gesunken.

Begehrteste Objekte der Diebe waren 2009 demnach der Toyota Lexus RX400 Hybrid und der BMW X5/X6 3.0 SD. Insgesamt wurden im letzten Jahr 37 964 Kraftfahrzeuge gestohlen, eine Zunahme von 0,9 Prozent.