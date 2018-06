Mannheim (dpa) - Ein kleiner Eingriff im Gehirn soll Multiple Sklerose vollständig heilen - vor dieser «sinnlosen und gefährlichen» Methode hat allerdings die Deutsche Gesellschaft für Neurologie anlässlich der Neurowoche in Mannheim gewarnt.

Die Theorie des Arztes Paolo Zamboni sei wissenschaftlich nicht haltbar, sagte ein Sprecher der Gesellschaft am Freitag. Zudem habe es schon Todesfälle gegeben, die damit in Verbindung gebracht werden könnten. Die Gesellschaft selbst will bei der Neurowoche neue Erkenntnisse zur MS-Forschung präsentieren.

Nach der Zamboni-Theorie laufe das Blut in eine falsche Richtung, ins Gehirn, und verursache dort einen Gefäßstau. Dieser soll durch einen in das Gefäß eingesetzten kleinen Ballon aufgelöst werden, wodurch es sich wieder weite. Ein solcher Eingriff koste rund 5000 Euro, dazu kämen die Kosten für die Diagnose, sagte der Sprecher weiter. «Viele Erkrankte klammern sich aber an jeden Strohhalm und sind bereit, dafür zu zahlen. Und für den Eingriff gibt es immer mehr Anbieter», kritisierte der Sprecher.

Zur Neurowoche werden mehr als 6000 Teilnehmer erwartet. Die Tagung beginnt am kommenden Dienstag (21. September) und dauert bis zum 25. September.

DGN