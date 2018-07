Washington (dpa) - Endlich das «Finale»: Fast auf den Tag genau fünf Monate nach Beginn der Ölkatastrophe am 20. April im Golf von Mexiko will BP das Öl-Reservoir im Meeresboden endgültig versiegeln.

Der britische Konzern erwartet nun, dass es bereits am Samstag geschafft ist: Dann soll das als «Bottom Kill» bezeichnete Manöver beendet sein.

Am Donnerstag hatte BP die für die Operation nötige Bohrung eines Entlastungstunnels abgeschlossen. Damit könne mit der Einleitung von Schlamm und Zement in das ursprüngliche Bohrloch nahe der Quelle vier Kilometer tief im Meeresgrund begonnen werden, teilte der Sonderbeauftragte der Regierung, Thad Allen, mit.

Nach der Explosion der Ölplattform «Deepwater Horizon» am 20. April waren nach Schätzungen 660 000 Tonnen Rohöl ins Meer geströmt. Am 15. Juli konnte das Leck an der Steigleitung auf dem Meeresboden zunächst provisorisch mit einer Kappe abgedichtet werden, dann wurde es mit Zement von oben geschlossen.

Admiral Allen hatte aber stets betont, dass das Abdichtungsmanöver erst dann «komplett» ist, wenn das Reservoir auch von unten versiegelt ist. Zu diesem Zweck hatte BP schon kurz nach der Explosion mit der Bohrung eines Seitentunnels begonnen. Nach Allens Angaben zeigten Sensoren und Druckveränderungen am Donnerstag an, dass diese Nebenleitung auf das Hauptbohrloch gestoßen ist.