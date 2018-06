Santiago de Chile (dpa) - Eine Bohrung für die Kumpel in Chile könnte schon am Wochenende die Verschütteten erreichen. Einer der beiden Bohrer ist laut Medienberichten bereits mehr als 500 Meter tief vorgestoßen. Ziel ist eine Werkstatt in 630 Metern Tiefe, zu der die Bergleute Zugang haben. Die Röhre muss dann aber noch erweitert werden, was mehrere Wochen dauern wird. Morgen wollen die Kumpel unter Tage den 200. Jahrestag der Unabhängigkeit von Chile feiern. Die 33 Männer sind seit rund sechs Wochen verschüttet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.