Berlin (dpa) - Die EU-Kommission hat den Unternehmen Europas mit einer gesetzlichen Frauenquote gedroht. Ziel ist, mehr Frauen in Führungspositionen zu befördern. Wenn bis Ende 2011 nichts geschehen sei, müsse über gesetzliche Quoten nachgedacht werden, sagte die EU- Kommissarin für Justiz- und Gleichstellungsfragen, Viviane Reding, der Zeitung «Die Welt». Als Zielgröße strebt Reding einen Frauenanteil von 30 Prozent in Aufsichtsräten an, der bis 2015 erreicht und bis 2020 auf 40 Prozent erhöht werden soll.

