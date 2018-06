Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will mehr Frauen in Chefetagen befördern und droht der Wirtschaft mit gesetzlichen Frauenquoten. Konzerne sollen noch bis 2011 eine Schonfrist bekommen. EU- Justizkommissarin Viviane Reding nannte in Brüssel einen Frauenanteil von 30 Prozent in Aufsichtsräten als Zielgröße bis 2015. Fünf Jahre später sollen es bereits 40 Prozent sein. Auch die CSU ringt um eine bessere Frauenförderung in der Partei. Der CSU-Vorstand berät darüber auf einer Sondersitzung in München. Eine Entscheidung sei nicht zu erwarten, hieß es.

