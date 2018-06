Berlin (dpa) - Der Höhenflug des FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga hält an. Mit dem 2:0 bei Werder Bremen feierten die Rheinhessen den vierten Sieg im vierten Spiel und eroberten zum ersten Mal überhaupt die Tabellenführung im Oberhaus.

Die Mainzer lösten als Spitzenreiter 1899 Hoffenheim ab, das mit einem 2:2 bei Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern zufrieden sein musste. Bayern München kam zum Wiesn-Auftakt nicht über ein 0:0 gegen den 1. FC Köln hinaus. Ihre ersten Saisonsiege feierten der VfB Stuttgart beim 7:0-Schützenfest gegen Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg mit dem 2:0 gegen Hannover 96.

Cool und clever nahmen die Himmelsstürmer aus Mainz auch die Auswärtshürde im Bremer Weserstadion. Die Leverkusener Leihgabe Marcel Risse (53.) und der künftige Bayer-Spieler Andre Schürrle (61.) rissen die Hanseaten mit ihren Treffern aus allen Träumen. Insgesamt ist das Team von Coach Thomas Tuchel saisonübergreifend bereits neunmal ungeschlagen. Dagegen wurden die Bremer bei ihrem geplanten Vormarsch in der Tabelle erst einmal jäh gestoppt.

Für Neuling 1. FC Kaiserslautern wird der Betzenberg wieder zu einer Festung. Trotz eines Rückstandes trotzten die Pfälzer dem bisherigen Spitzenreiter aus Hoffenheim ein 2:2 ab. Erwin Hoffer (46./75. Minute), der als 3000. Torschütze in die Liga-Historie eingeht, drehte mit seinen beiden Toren die Partie. Luiz Gustavo hatte das Team von Ralf Rangnick in der 39. Minute in Führung gebracht. Thur Sigurdsson rettete den Kraichgauern 13 Minuten vor Ende eines hochklassigen Spiels wenigstens einen Zähler.

Zum Auftakt des Oktoberfestes boten die Bayern ihren Fans eine Enttäuschung. Wie schon am Mittwoch zum Champions-League-Auftakt gegen Rom kam das Münchner Starensemble erst nach der Halbzeit auf Touren, doch zu einem Treffer gegen die Rheinländer reichte es nicht, weils Kölns Keeper Faryd Mondragon über sich hinauswuchs. Damit blieb Louis van Gaals Elf zum dritten Mal nacheinander in der Liga sieglos. Schon vor einem Jahr hatte Köln den Bayern mit einem 0:0 in der Allianz-Arena die Wiesn-Stimmung verdorben.

Millionen-Einkauf Diego half bisher punktlosen Ex-Meister VfL Wolfsburg im Niedersachsen-Derby auf die Sprünge. Mit dem zweiten Tor nach seiner Rückkehr aus Italien leitete der Brasilianer in der 55. Minute den 2:0-Sieg gegen Hannover ein. Edin Dzeko mit seinem vierten Saisontreffer nach schwerem Fehler von 96-Keeper Florian Fromlowitz (67.) rundete den Erfolg ab. Die Hannoveraner kassierten im vierten Spiel die erste Niederlage in dieser Spielzeit.

Nur 42 Stunden nach dem 3:0 zum Europa-League-Auftakt gegen Bern beendete der VfB Stuttgart auch in der Bundesliga seine schwarze Serie. Mit drei Toren leitete der Russe Pawel Pogrebnjak (2./54./60.) den ersten Sieg der so miserabel wie nie gestarteten Schwaben ein. Georg Niedermeier (21.), Zdravko Kuzmanovic (64.), Matthieu Delpierre (73.) und Ciprian Marica (80.) erzielten die weiteren Treffer gegen die Gladbacher, die eine Woche nach dem 0:4 gegen Frankfurt ein Debakel erlebten. Im ersten Auswärtsspiel der Saison war der Elf von Michael Frontzeck noch ein viel beachtetes 6:3 in Leverkusen gelungen.