Inhalt Seite 1 — Köln ärgert Torlos-Bayern - «Müssen Kurve kriegen» Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Die Bayern treffen in der Fußball-Bundesliga das Tor nicht mehr. 0:0 im Heimspiel gegen Köln - mit einer konsequenten Zerstörer-Taktik verdarben die Rheinländer dem deutschen Meister die Oktoberfeststimmung.

Nach lediglich fünf Punkten aus vier Spielen - davon drei zu Hause - hat der Champion den Bundesliga-Start gründlich verpatzt. «Wir müssen jetzt die Kurve kriegen», mahnte Torhüter Jörg Butt vor den wegweisenden Wochen mit Partien gegen das Führungsduo 1899 Hoffenheim und Überraschungs-Spitzenreiter Mainz.

Seit drei Spielen warten die Bayern nun schon auf ein Tor. «Ein Alarmzeichen ist es nicht, das wäre es, wenn wir keine Chancen hätten», meinte Nationalspieler Toni Kroos. Die mauernden Kölner hatten am Ende sogar bei zwei Kontermöglichkeiten die Chance zum Sieg. «Die Mannschaft hat gut gekämpft. In unserer Situation ist der Punkt enorm wichtig», kommentierte Trainer Zvonimir Soldo.

Die Rollen auf dem Platz waren rasch verteilt. Inklusive der einzigen Angriffsspitze Lukas Podolski waren die Kölner praktisch nur auf Zerstören des Spiels aus. «Wir haben keine anderen Mittel», rechtfertigte Podolski die Mauertaktik, die auch schon vor einem Jahr mit einem 0:0 in München belohnt wurde, wo der FC zuletzt 2002 verlor. «Unser Ziel war, etwas mitzunehmen», frohlockte Podolski.

Die Bayern mühten sich, hatten vor der Pause gefühlte 99 Prozent Ballbesitz, aber sie fanden kaum Lücken im Abwehrnetz des Gegners. Zähe Ballpassagen sorgten kaum für Unterhaltung. Miroslav Klose verfehlte einmal das Tor per Kopf (28.), prüfte zudem FC-Keeper Faryd Mondragon mit einem Schuss (34.). Außerdem traf Ribéry das Außennetz (33.). «Wir verpassen es, mal rechtzeitig in Führung zu gehen», stöhnte Kroos, der diesmal statt zentral über rechts agieren musste.

Die Kölner hielten ihre Spielverderber-Rolle auch nach der Pause aufrecht. Und die Bayern? Erhöhten ein wenig das Tempo, so wie sie es auch schon beim 2:0 in der Champions League gegen den AS Rom getan hatten. Die Gäste-Abwehr um den umsichtigen Chef Pedro Geromel wurde nun mehr gefordert, geriet aber nur selten wirklich ins Wackeln. Der als hängende Spitze agierende Müller hatte Pech mit einem zur Ecke abgefälschten Distanzschuss (52.), Daniel van Buytens Versuch mit der Hacke wurde geklärt (66.).

Unermüdlich, aber auch einfallslos rannten die Münchner an. Trainer Louis van Gaal vermied jedoch das Risiko, brachte Mario Gomez für Klose statt wie beim Sieg gegen Rom wieder auf zwei Angreifer zu setzen. «Wir haben kein Glück», klagte van Gaal, «aber wir müssen weitergehen auf diesem Weg.» Gomez blieb wirkungslos. Den Kölnern eröffneten sich Konterchancen, doch Verteidiger Miso Brecko (77.) und Sebastian Freis (77.) scheiterten am aufmerksamen Torwart Butt.