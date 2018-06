Friedrichshafen (dpa) - Mit der Wassersportmesse Interboot hat am Samstag in Friedrichshafen am Bodensee die erste der drei großen deutschen Bootsmessen für die Saison 2011 begonnen.

Nachdem die Wirtschaftskrise besonders die deutschen Bootsbauer massiv getroffen hatte, zeigt sich der Deutsche Boots- und Schiffsbauer-Verband wieder leicht optimistisch, berichten die Messeveranstalter. Bis zum 26. September präsentieren 518 Aussteller auf dem Messegelände und im Vorführhafen im Bodensee ihre Produkte von Booten bis zu Tauchausrüstungen, von Trendsportarten wie Kitesurfen und Wakeboarden bis zum maritimen Zubehör und Segelbekleidung.

Zu sehen und zum Testen bereit stehen große und kleine Schiffe vom Schlauchboot bis zur luxuriösen 15 Meter langen Segelyacht mit Whirlpool in der Eignerkabine. Die Luxusmotoryacht für 760 000 Euro ist ebenso zu bestaunen wie eine ganze Reihe von Motorbooten mit Elektroantrieb. «Green Power» heißt eine Sonderausstellung, die die Fortschritte bei den Hybrid- und Elektroantrieben ebenso wie bei der Brennstoffzelle demonstriert. Die Schweiz stellt wieder die größte Zahl an ausländischen Ausstellern.

Die Interboot gilt in ihrer Ausrichtung vor allem als Bootsmesse für die Kunden, die ihre Boote im Mittelmeer einsetzen und sowie auf den Binnenseen in Österreich, der Schweiz sowie Bayern und Baden- Württemberg. Viele Besucher kommen deshalb auch aus den Nachbarländern Österreich und der Schweiz.

Das Thema Kurzarbeit ist nach dem dramatischen Einbruch bei den großen deutschen Werften erledigt. Nun werden auch wieder Bootsbauer eingestellt, sagte ein Sprecher. In einer Umfrage des Boots- und Schiffbauer-Verbandes unter seinen Mitgliedern sagten 33,8 Prozent, die Lage sei besser als im Vorjahr sei. 2009 waren nur 15 Prozent dieser Meinung. Positiv äußerten sich vor allem die Zubehörhersteller. Für die Kunden positiv ist, dass die Preise für die neue Saison praktisch nicht steigen werden, wie vom Verband zu hören war.