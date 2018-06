Warngau (dpa) - Wieder hat es bei einer Flugschau in Bayern ein tödliches Unglück gegeben. Nur zwei Wochen nach dem Unfall mit einer getöteten Zuschauerin in der Nähe von Nürnberg stießen in Warngau in Oberbayern zwei Oldtimer-Flugzeuge in der Luft mit ihren Tragflächen zusammen. Eine Maschine stürzte ab und fing Feuer, der Pilot starb. Das andere Flugzeug geriet nach Augenzeugenberichten auch in Brand, konnte aber notlanden. Der Pilot erlitt einen schweren Schock, blieb aber unverletzt. Die Veranstaltung wurde sofort abgebrochen.

