Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle und sein langjähriger Lebensgefährte Michael Mronz haben geheiratet. FDP- Sprecher Wulf Oehme bestätigte indirekt eine entsprechende Meldung der «Bild»Zeitung. Danach ist das Paar am Abend in Bonn von Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch getraut worden. Nur die engsten Familienangehörigen seien bei der Zeremonie im Standesamt dabei gewesen. Der FDP-Chef hatte der Top-Unternehmer Mronz 2003 am Rande des Aachener Reitturniers CHIO kennengelernt.

