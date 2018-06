London (dpa) - Papst Benedikt XVI. setzt heute seinen Besuch in Großbritannien fort. In London will er sich mit Premierminister David Cameron, dessen Vize Nick Clegg und Oppositionsführerin Harriet Harman von der Labour-Partei treffen. Außerdem wird Benedikt in der Westminster Kathedrale eine Heilige Messe feiern. Danach hat das Volk Gelegenheit, im Hyde-Park mit ihm zu beten. Gestern war die Reise des Papstes von der Festnahme mehrerer Terrorverdächtiger überschattet worden. Sie sollen Anschläge geplant haben.

